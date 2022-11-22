«ВКонтакте» оказался самым популярным мессенджером у российских школьников

17:02, 22 ноября 2022, ПАИ

Российские школьники используют для обсуждения вопросов учёбы сразу несколько мессенджеров. И самым популярным оказался «ВКонтакте» и/или VK Мессенджер, его выбирают 62 % участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам анкетирования на втором и третьем месте расположились Telegram и WhatsApp (58 % и 55 % соответственно). Четвертую и пятую строчку заняли Viber (14 %) и TikTok (5 %).

По данным ВЦИОМ, 80 % респондентов указали, что мессенджеры для них являются основным каналом информации по школьным вопросам. Для этого ими ежедневно пользуются 86 % учителей, 71 % школьников и 59 % родителей.

Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56 % российских преподавателей. Среди школьников и родителей эта опция интересна каждому третьему (36 % и 33 % соответственно).

По результатам исследования выяснилось, что при использовании мессенджеров для обсуждения вопросов учебы чаще всего ценят удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама и безопасность. Каждый второй опрошенный школьник и педагог также отмечали поддержку мессенджера с разных устройств (50 % и 48 % соответственно). Школьники считают важной возможность отключения уведомлений отдельных чатов (49 %) и разнообразие функций и инструментов для общения (46 %), а учителя – защиту переписки от нежелательного контента (50 %).

Абсолютное большинство опрошенных учителей, родителей и школьников используют голосовые сообщения. Школьники, учителя и родители отправляют сами и получают голосовые сообщения от других (80 %, 68 % и 66 % соответственно). Во всех целевых аудиториях есть запрос на функцию расшифровки голосовых сообщений (76 % среди учителей, 68 % – среди родителей). Наибольший запрос на подобный функционал демонстрируют школьники (90 %).

Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов. Анкетирование специалисты ВЦИОМ проводили с 21 по 27 октября.