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Общество

«ВКонтакте» оказался самым популярным мессенджером у российских школьников

Российские школьники используют для обсуждения вопросов учёбы сразу несколько мессенджеров. И самым популярным оказался «ВКонтакте» и/или VK Мессенджер, его выбирают 62 % участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

По результатам анкетирования на втором и третьем месте расположились Telegram и WhatsApp (58 % и 55 % соответственно). Четвертую и пятую строчку заняли Viber (14 %) и TikTok (5 %). 

По данным ВЦИОМ, 80 % респондентов указали, что мессенджеры для них являются основным каналом информации по школьным вопросам. Для этого ими ежедневно пользуются 86 % учителей, 71 % школьников и 59 % родителей. 

Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56 % российских преподавателей. Среди школьников и родителей эта опция интересна каждому третьему (36 % и 33 % соответственно). 

По результатам исследования выяснилось, что при использовании мессенджеров для обсуждения вопросов учебы чаще всего ценят удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама и безопасность. Каждый второй опрошенный школьник и педагог также отмечали поддержку мессенджера с разных устройств (50 % и 48 % соответственно). Школьники считают важной возможность отключения уведомлений отдельных чатов (49 %) и разнообразие функций и инструментов для общения (46 %), а учителя – защиту переписки от нежелательного контента (50 %). 

Абсолютное большинство опрошенных учителей, родителей и школьников используют голосовые сообщения. Школьники, учителя и родители отправляют сами и получают голосовые сообщения от других (80 %, 68 % и 66 % соответственно). Во всех целевых аудиториях есть запрос на функцию расшифровки голосовых сообщений (76 % среди учителей, 68 % – среди родителей). Наибольший запрос на подобный функционал демонстрируют школьники (90 %). 

Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов. Анкетирование специалисты ВЦИОМ проводили с 21 по 27 октября. 

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