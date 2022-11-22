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Общество

4,5 млн рублей потратят на вывоз и складирование снега из Пскова

Управление городского хозяйства администрации Пскова ищет подрядчика, который будет заниматься приёмом и складированием снега, вывозимого с территории города. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок. 

На обеспечение уборки города от снега и «улучшение санитарных условий проживания и эстетического облика города» планируется потратить 4 573 232 рубля. Средства на исполнение контракта поступят из бюджета Пскова на 2022-2023 годы.

В документе прописано, что для складирования снега необходим участок площадью не менее 10 000 м2, расположенный не более чем в пяти километрах от границ города. Земля должна быть промышленного и иного специального назначения, соответствовать санитарным, экологическим и техническим требованиям и не должна располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта.

Площадка по приему и складированию снега должна работать круглосуточно, в рабочие и выходные дни. 

Срок оказания услуг - с даты заключения муниципального контракта по 30 ноября 2023 года, срок действия муниципального контракта - с даты заключения муниципального контракта по 30 декабря 2023 года.

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