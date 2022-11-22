Делегация Псковской области участвует во Всероссийском съезде реставраторов

17:23, 22 ноября 2022, ПАИ

III Всероссийский съезд реставраторов проходит в Санкт-Петербурге 22 ноября. В рамках съезда проводится пленарное заседание «Стратегия сохранения культурного наследия: задачи общества и государства» и конференция «Цифровые технологии в сфере сохранения культурного наследия. Практика и перспективы», сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В работе съезда принимают участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик , директор ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко и генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко .

На пленарном заседании обсуждают следующие вопросы:

Опыт современной России в сфере сохранения объектов культурного наследия; Стратегия развития реставрационной сферы на ближайшее десятилетие. Вызовы новейшего времени; Задачи государственных органов власти и профессионального сообщества по внедрению новейших решений для управления качеством проектирования, реализации полного цикла работ по сохранению объекта культурного наследия, формирование общедоступных цифровых ресурсов в сфере охраны памятников.

Конференции проводится с целью популяризации цифровых технологий в сфере сохранения объектов культурного наследия, выработки предложений по совершенствованию механизмов их эффективного применения на всех этапах учета, сохранению и использованию объектов культурного наследия.

В ходе конференции состоятся мастер-классы , лекции, панельные дискуссии по проблемам сферы сохранения объектов культурного наследия. По итогам конференции будет издан сборник тезисов и докладов.

Трансляцию пленарного заседания и конференции можно посмотреть здесь.