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Культура

Делегация Псковской области участвует во Всероссийском съезде реставраторов

III Всероссийский съезд реставраторов проходит в Санкт-Петербурге 22 ноября. В рамках съезда проводится пленарное заседание «Стратегия сохранения культурного наследия: задачи общества и государства» и конференция «Цифровые технологии в сфере сохранения культурного наследия. Практика и перспективы», сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В работе съезда принимают участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, директор ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Алексей Калиненко и генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

На пленарном заседании обсуждают следующие вопросы:

  1. Опыт современной России в сфере сохранения объектов культурного наследия;
  2. Стратегия развития реставрационной сферы на ближайшее десятилетие. Вызовы новейшего времени;
  3. Задачи государственных органов власти и профессионального сообщества по внедрению новейших решений для управления качеством проектирования, реализации полного цикла работ по сохранению объекта культурного наследия, формирование общедоступных цифровых ресурсов в сфере охраны памятников.

Конференции проводится с целью популяризации цифровых технологий в сфере сохранения объектов культурного наследия, выработки предложений по совершенствованию механизмов их эффективного применения на всех этапах учета, сохранению и использованию объектов культурного наследия.

В ходе конференции состоятся мастер-классы, лекции, панельные дискуссии по проблемам сферы сохранения объектов культурного наследия. По итогам конференции будет издан сборник тезисов и докладов.

Трансляцию пленарного заседания и конференции можно посмотреть здесь.

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