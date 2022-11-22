Делегация Псковской области участвует во Всероссийском съезде реставраторов
III Всероссийский съезд реставраторов проходит в Санкт-Петербурге 22 ноября. В рамках съезда проводится пленарное заседание «Стратегия сохранения культурного наследия: задачи общества и государства» и конференция «Цифровые технологии в сфере сохранения культурного наследия. Практика и перспективы», сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
В работе съезда принимают участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
На пленарном заседании обсуждают следующие вопросы:
- Опыт современной России в сфере сохранения объектов культурного наследия;
- Стратегия развития реставрационной сферы на ближайшее десятилетие. Вызовы новейшего времени;
- Задачи государственных органов власти и профессионального сообщества по внедрению новейших решений для управления качеством проектирования, реализации полного цикла работ по сохранению объекта культурного наследия, формирование общедоступных цифровых ресурсов в сфере охраны памятников.
Конференции проводится с целью популяризации цифровых технологий в сфере сохранения объектов культурного наследия, выработки предложений по совершенствованию механизмов их эффективного применения на всех этапах учета, сохранению и использованию объектов культурного наследия.
В ходе конференции состоятся
Трансляцию пленарного заседания и конференции можно посмотреть здесь.