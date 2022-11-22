Федеральную трассу «Псков» расширят до шести полос

17:54, 22 ноября 2022, ПАИ

Реконструкция еще одного участка федеральной трассы Р-23 «Псков» стартует в Гатчинском районе Ленинградской области. Дорогу расширят с двух до шести полос и пустят в обход населенных пунктов.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракт на реконструкцию участка трассы Р-23 Петербург — Псков от Больших Колпанов до Никольского протяженностью 5,6 километра, сообщает 22 ноября пресс-служба дорожного управления.

На подготовительном этапе подрядчик должен будет переложить инженерные коммуникации: газопроводы, линии связи и высоковольтные линии. Затем начнется реконструкция, в ходе которой часть дороги построят заново — в обход Лядино. Участок станет скоростным, проезжую часть расширят до 22,5 метра, сделают 5-метровую разделительную полосу и установят металлическое барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки. Весь участок будет освещен.

На 59-м километре трассы построят транспортную развязку, чтобы обеспечить проезд к Никольскому и авиационно-спортивному клубу «Сиворицы». На 58-м километре будет возведен надземный пешеходный переход с деревянным арочным пролетным строением и лифтами для маломобильных граждан. На трассе смонтируют шумозащитные экраны и шумозащитное остекление, установят павильоны на остановках и сделают тротуары. Для очистки стоков дороги построят локальные очистные, пишет портал «Фонтанка.ру».

Завершить реконструкцию планируют в сентябре 2027 года. В 2020 году на трассе закончили строительство и реконструкцию 23-километрового обхода Гатчины. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».