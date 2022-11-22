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Общество

Потепление в Псковской области откладывается — синоптик

Потепление, которое синоптики прогнозировали на прошлой неделе, откладывается в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«До конца ноября до начала декабря мы ожидаем вот такую вялотекущую морозную погоду, небольшие минусы: от -6 до -1, от -5 до 0 градусов. 24 и 25 ноября дневные температуры могут дойти до нуля. Хорошего, конкретного потепления пока не видно», — отметила синоптик.

Тала Нещадимова добавила, что будет дуть ветер восточных направлений. В отдельных районах или повсеместно ожидается небольшой снег. На юге и востоке области снега будет больше, чем в остальных районах.

«Ветра, достигающего неблагоприятного значения, мы не ожидаем. Но поскольку это зима и температуры минусовые, то даже тот ветер, который будет, будет ощущаться», — сказала синоптик.  

Напомним, что ночью в регионе ожидается от -9 до -4 градусов, днём 23 ноября — от -6 до -1 градуса. 

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