Обсуждение проекта бюджета региона началось в областном Собрании

17:52, 22 ноября 2022, ПАИ

В преддверии ноябрьской сессии регионального парламента комитет по законодательству и местному самоуправлению обсудил повестку из 13 вопросов. Проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для рассмотрения в первом чтении депутатам представила вице-губернатор, председатель правительственного комитета по финансам Татьяна Баринова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания.

Заявленные параметры доходов и расходов не являются окончательными и будут скорректированы, когда появится полная информация по федеральным дотациям, обратила внимание финансист. Тем не менее уже сейчас с полной определённостью в сравнении с текущим годом можно констатировать увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, социальных расходов и финансирования муниципальных образований.

«Первое чтение всегда рабочее, – прокомментировал старт парламентского рассмотрения проекта областного бюджета председатель комитета Алексей Севастьянов. – Самое главное, что социальная направленность бюджета сохранена, и мы видим, что по многим направлениям расходы повышаются, в том числе по расходам муниципальных образований». Члены комитета большинством голосов рекомендовали принять бюджет в первом чтении.

Тема финансирования муниципалитетов была продолжена при обсуждении изменений в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области». Законопроект предусматривает новую статью расходов на содержание стадионов и ФОКОТов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и в рамках программы «Газпром – детям» – 500 и 50 тысяч в год соответственно.

«Это очень своевременно и очень важно. Мы видим, например, сколько сейчас строится спортивных площадок и стадионов, и понимаем, что муниципальным образованиям очень тяжело самим содержать эти объекты, поэтому и предусмотрено финансирование из областного бюджета», - отреагировал Алексей Севастьянов.

Увеличивается норматив количества опор уличного освещения и коэффициент расходов на их содержание, с 10 до 20 кв. метров возрастает норматив обеспеченности зелёными насаждениями на одного жителя городского округа, на 1 % увеличивается норматив отчисления в местные бюджеты от акцизов на бензин. Комитет поддержал законопроект.

Законодательную инициативу о передаче органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества представил руководитель специальных программ аппарата областного правительства Андрей Вьюнов. Он пояснил, что речь идёт о захоронении и перезахоронении найденных поисковиками останков погибших в годы Великой Отечественной войны и выделении муниципалитетам субвенции на эти цели.

«Тема затронута очень важная, особенно в связи с попытками коллективного Запада очернить заслуги советского народа в победе над фашизмом, – отметил заместитель председателя комитета по законодательству Олег Савельев. – Но как мы можем знать, сколько точно останков будет поднято и сколько средств понадобится на захоронения? Не будут ли установленные рамки финансирования ограничивать муниципалитеты в ведении этой работы?»

Андрей Вьюнов заверил депутатов, что опасения необоснованны. Во-первых, объём субвенции, по его словам, рассчитывался на основании данных, которые предоставили поисковики и главы районов, – ежегодно в ходе поисковой работы на территории Псковской области поднимается до 700 останков бойцов. Во-вторых, в случае необходимости сумма субвенции может быть увеличена – регион обязан возместить все затраты муниципалитетов по исполнению переданных госполномочий.

«А если муниципалитеты не используют выделенные средства?» - смоделировал обратную ситуацию Олег Грицаев. По словам специалиста, это маловероятно. Субвенция носит заявительный характер, но, если полученные средства всё же не будут израсходованы, в конце года деньги вернутся в областной бюджет. Депутаты одобрили инициативу.

Руководитель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов представил законопроект, расширяющий перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Речь идёт о гражданах, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины после 18 февраля 2022 года.

Вопрос Алексея Севастьянова касался не новых льготных категорий, а в целом оказания бесплатной юридической помощи: «В бюджете было заложено на эту меру поддержки 220 тысяч рублей, фактически на оплату адвокатов израсходовано только 26 тысяч. В чём дело, люди не в курсе?»

По мнению Сергея Шерстобитова, информации достаточно, но гражданам может не хватать активности. «Впервые в этом году заявилось свыше 100 адвокатов, готовых оказывать бесплатную юридическую помощь, до этого было от силы человек 50. Перечень категорий мы тоже расширяем. Посмотрим, какой результат получим в 2023 году», - ответил специалист. Члены комитета рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Не нашла поддержку коллег законодательная инициатива Антона Минакова об усилении административной ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи. Автор пояснил, что речь идёт о случаях навязчивой телефонной рекламы и мошенничестве. На основании отрицательных заключений юристов регионального парламента и правительства, которые указали, что внесённый законопроект противоречит законодательству в части размеров штрафов, большинство членов комитета высказалось против.

«Кадровый» вопрос повестки был связан с избранием члена Общественной палаты области. Своего представителя на вакантное место в действующий состав палаты выдвинуло региональное отделение ветеранской общественной организации «Боевое братство». Тайное голосование за председателя организации Александра Кривотулова состоится на сессии.

В завершение депутаты рассмотрели и поддержали два документа, которые не включены в сессионную повестку. Это обращения Законодательного Собрания Карелии в федеральные органы власти с просьбой рассмотреть возможность установить мобилизованным из всех регионов РФ единовременную денежную выплату из федерального бюджета, а также сохранить для мобилизованных военных пенсионеров выплату назначенной ранее военной пенсии.