Более 250 кубов мусора вывезли с новоржевских свалок за два дня

18:11, 22 ноября 2022, ПАИ

Спецтехника регионального оператора из Пскова ликвидировала свалки из веток и спилов в Новоржеве. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Первой точкой уборки стала Рабоче-Крестьянская улица. Далее была убрана свалка на пересечении улицы Александра Заходского и Рабочего переулка.

«Одного дня для уборки всех свалок оказалось недостаточно, да и погода тоже внесла свои коррективы. В связи с этим было принято решение продолжить работу на следующий день. Рабочие успели вывезти со свалок за три рейса 90 кубов не ТКО», — говорится в сообщении.

Сегодня, 22 ноября, свалки были ликвидированы на улицах Володарского, Пушкина, Комсомольской, Молодёжной, Карла Маркса, также убраны навалы возле кладбища. Только за сегодняшний день с территории Новоржева вывезли 150 кубов мусора.

В компании подчеркнули, что завтра предстоит ликвидировать ещё две свалки на улицах Пушкина и Володарского.