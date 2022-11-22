Услуги производства продукции выполняют заключённые

18:50, 22 ноября 2022, ПАИ

Руководство исправительных учреждений ведёт регулярную работу по поиску новых заказчиков, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В целях получения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд начальником ИК-2 УФСИН России по Псковской области Игорем Гудковым и временно исполняющим обязанности начальника ИК-4 УФСИН России по Псковской области Тимуром Курдюковым проведены рабочие встречи с главами нескольких районов Псковской области.

Представители учреждений, подведомственных региональному УФСИН, посетили администрации Красногородского, Опочецкого, Палкинского и Гдовского районов, познакомились с главами муниципалитетов, рассказали о производственных возможностях учреждений УИС, представили каталоги производимых изделий, отметили, что колонии выпускают широкую номенклатуру производственных единиц различного уровня сложности.

По итогу рабочих совещаний стороны договорились о перспективах взаимовыгодного сотрудничества, запланировали ряд дополнительных встреч и совместных мероприятий. В ближайших планах руководства исправительных учреждений посещение ещё несколько муниципальных образований Псковской области.

Добавим, трудоустройство лиц, отбывающих наказание, на оплачиваемые должности позволяет им не только получить востребованную на рынке труда специальность и профессиональные навыки, но и выплачивать судебные иски.