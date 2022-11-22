Представителя от района в областной «Детсовет 60» выбрали в Пыталово

19:18, 22 ноября 2022, ПАИ

Представителя района в областной «Детсовет 60» выбрали в Пыталово. Об этом сообщает в своём личном Telegram-канале глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

В зале Пыталовского районного дома культуры прошли выборы представителя района в 4-й созыв Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Псковской области.

В работе принимали участие ребята из Вышгородецкой, Белорусской, Гавровской, Пыталовской школ и студенты первого курса филиала в городе Пыталово Островского многопрофильного колледжа.

Кандидатов на должность представителя было четверо (из Пыталовской средней школы). Девушки рассказали о себе и представили свои проекты, которые они хотели бы реализовать с активистами детских общественных организаций и с волонтёрами района. В результате голосования двое кандидатов набрали одинаковое количество голосов.

Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Соколова приняла решение, что представителями Пыталовского района в «Детсовете 60» будут обе кандидатуры — Полина Базылюк и Дана Павлова.