Представителя от района в областной «Детсовет 60» выбрали в Пыталово
Представителя района в областной «Детсовет 60» выбрали в Пыталово. Об этом сообщает в своём личном Telegram-канале глава Пыталовского района Вера Кондратьева.
В зале Пыталовского районного дома культуры прошли выборы представителя района в 4-й созыв Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Псковской области.
В работе принимали участие ребята из Вышгородецкой, Белорусской, Гавровской, Пыталовской школ и студенты первого курса филиала в городе Пыталово Островского многопрофильного колледжа.
Кандидатов на должность представителя было четверо (из Пыталовской средней школы). Девушки рассказали о себе и представили свои проекты, которые они хотели бы реализовать с активистами детских общественных организаций и с волонтёрами района. В результате голосования двое кандидатов набрали одинаковое количество голосов.
Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Соколова приняла решение, что представителями Пыталовского района в «Детсовете 60» будут обе кандидатуры — Полина Базылюк и Дана Павлова.