Сахарсодержащие напитки будут обложены акцизом

20:10, 22 ноября 2022, ПАИ

Президент Владимир Путин подписал закон о введении акциза на содержащие сахар напитки с 1 июля 2023 года — 7 рублей с каждого литра. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Акцизом будут обложены безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает 5 г на 100 мл напитка, напитки на спиртосодержащем сырье с объёмной долей этилового спирта не более 1,2 %, напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объёмной долей этилового спирта не более 0,5 %.

От акциза освобождены специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включённые в единый реестр специализированной пищевой продукции, напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2 % включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

С предложением ввести акциз на напитки с высоким содержанием сахара выступил Минздрав. Позже его поддержало Министерство финансов.