В Эстонии не рекомендуют использовать приложение TikTok в служебных телефонах

22:59, 22 ноября 2022, ПАИ

Департамент государственной инфосистемы Эстонии рекомендует не использовать китайское приложение TikTok в служебных телефонах, сообщил во вторник глава отдела киберинцидентов департамента Тыну Таммер, комментируя заявление американского ФБР о том, что TikTok является угрозой национальной безопасности США.

Ранее ФБР отметило высокую обеспокоенность в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны КНР, включая сбор и похищение персональных данных американцев, в том числе с использованием социальной сети TikTok.

По словам Таммера, проблема с TikTok заключается в том, что данные приложения хранятся за пределами ЕС, где доступ к ним возможен в том числе и в Китае.

«В правовом поле Китая уже с 2017 года действует закон о разведке, на основании которого все китайские граждане и предприятия обязаны сотрудничать с государством. Они обязаны делиться данными, если государство их запрашивает, поэтому мы не рекомендовали использовать TikTok в служебных телефонах», — передаёт слова Таммера портал государственного телерадиовещания ERR.

Департамент запретил своим сотрудникам пользоваться TikTok в служебных телефонах ещё два года назад. Он также уведомил об этом решении другие министерства и ведомства, но прямо запретить использование приложения он не может.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоёвывает популярность во всём мире.