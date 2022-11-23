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Общество

Россиянам рассказали, куда сдать фальшивую купюру

Что делать при обнаружении фальшивой купюры, рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

«Главный совет, который мы даем абсолютно всем: следите за тем, какие банкноты кладете в кошелек», — подчеркнула она, пишет агентство «Прайм».

Эксперт посоветовала внимательно рассматривать купюры любого номинала, когда рассчитываетесь наличными в небольших торговых точках или на рынке. Она также посоветовала не менять валюту с рук или в подозрительных обменных пунктах.

«Смотрите на целостность купюры, наличие защитных элементов, а также материал, из которого она изготовлена. На сайте Банка России также размещена наглядная информация, с помощью которой можно проверить подлинность банкнот разных номиналов», — добавила Наталья Позднышева.

Если же обнаружили фальшивую купюру, ее немедленно следует отнести в полицию или в любой ближайший банк. При обращении к правоохранительным органам нужно будет оформить заявление, где подробно описать, как такая купюра оказалась в кошельке, где была получена, были ли еще банкноты, которыми успели расплатиться где-нибудь еще, сказала эксперт. Полиция заберет купюру и зафиксирует в заявлении информацию о ней, включая серийный номер и номинал.

В банке кассир примет фальшивую купюру и выдаст справку, где будут указаны реквизиты лица, передавшего купюру, и реквизиты денежного знака: номинал, год выпуска, номер и т. д. Затем купюра отправится на экспертизу. «Если банкнота подлинная — ее вернут владельцу. В противном случае финансовая организация передаст информацию о банкноте в полицию», — объяснила Наталья Позднышева.

При передаче поддельной купюры в полицию или в банк ее изымут в обоих случаях. При этом сумму банкноты не компенсируют владельцу.

«Если человек умышленно расплачивается поддельными купюрами или передает их другим людям, чтобы избавиться от них — ему грозит уголовное наказание», — подытожила эксперт.

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