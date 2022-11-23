Россиянам рассказали, куда сдать фальшивую купюру

07:23, 23 ноября 2022, ПАИ

Что делать при обнаружении фальшивой купюры, рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

«Главный совет, который мы даем абсолютно всем: следите за тем, какие банкноты кладете в кошелек», — подчеркнула она, пишет агентство «Прайм».

Эксперт посоветовала внимательно рассматривать купюры любого номинала, когда рассчитываетесь наличными в небольших торговых точках или на рынке. Она также посоветовала не менять валюту с рук или в подозрительных обменных пунктах.

«Смотрите на целостность купюры, наличие защитных элементов, а также материал, из которого она изготовлена. На сайте Банка России также размещена наглядная информация, с помощью которой можно проверить подлинность банкнот разных номиналов», — добавила Наталья Позднышева.

Если же обнаружили фальшивую купюру, ее немедленно следует отнести в полицию или в любой ближайший банк. При обращении к правоохранительным органам нужно будет оформить заявление, где подробно описать, как такая купюра оказалась в кошельке, где была получена, были ли еще банкноты, которыми успели расплатиться где-нибудь еще, сказала эксперт. Полиция заберет купюру и зафиксирует в заявлении информацию о ней, включая серийный номер и номинал.

В банке кассир примет фальшивую купюру и выдаст справку, где будут указаны реквизиты лица, передавшего купюру, и реквизиты денежного знака: номинал, год выпуска, номер и т. д. Затем купюра отправится на экспертизу. «Если банкнота подлинная — ее вернут владельцу. В противном случае финансовая организация передаст информацию о банкноте в полицию», — объяснила Наталья Позднышева.

При передаче поддельной купюры в полицию или в банк ее изымут в обоих случаях. При этом сумму банкноты не компенсируют владельцу.

«Если человек умышленно расплачивается поддельными купюрами или передает их другим людям, чтобы избавиться от них — ему грозит уголовное наказание», — подытожила эксперт.