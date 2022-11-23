Работы на Троицком мосту продолжатся, несмотря на снег
Строительные работы на Троицком мосту в Пскове продолжатся, несмотря на выпавший в городе снег. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» сообщила первый заместитель главы города Пскова Ирина Иванова.
Гость студии рассказала, что сейчас работы на мосту идут точно по графику и погодные условия никак не сказались на сроках их выполнения. Сейчас рабочие должны уложить асфальтобетонное покрытие моста, и снег им не помешает, так как будет применяться специальный состав с использованием современных присадок. По нормативам такой состав можно заливать даже при отрицательной температуре, пояснила Ирина Иванова.
Ранее сообщалось, что асфальт на Троицком мосту в Пскове начнут укладывать в декабре.
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