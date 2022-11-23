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Общество

Проект поправок о «лифтнадзоре» рассмотрят в Госдуме

Правительственная комиссия одобрила проект поправок к инициативе Ростехнадзора вернуть «лифтнадзор». Если документ примут во втором чтении в Госдуме, он вступит в силу в марте 2023 года.

Сейчас в стране отсутствует госконтроль за подъемниками. В июле 2021 года его отменили, а уже в 2022 было зафиксировано по меньшей мере пять крупных ЧП с лифтами, в результате которых погибли или пострадали люди. Таким образом сейчас в России свыше 100 тысяч лифтов, которые нужно заменить, пишет газета «Известия».

«Сегодня в этой сфере образовался правовой пробел. В результате такой контроль не осуществляется уже больше года, что, естественно, создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан», — отметил член правкомиссии, глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 21 сентября 2022 года.

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