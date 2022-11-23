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Общество

Российские работодатели стали реже вакцинировать сотрудников от COVID-19

Работодатели стали реже вакцинировать сотрудников от гриппа и коронавируса, по сравнению с прошлым годом количество компаний, которые привили работников от гриппа, снизилось на 9%, от коронавируса - на 25%, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

В опросе приняли участие представители одной тысячи компаний из всех округов страны, сообщает ТАСС.

«По сравнению с прошлым годом работодатели стали реже организовывать вакцинацию: год назад прививки от гриппа делали в 41% компаний, сейчас - в 32%. Вакцинацию от коронавируса для сотрудников в 2021 году проводили 59% предприятий и организаций, сейчас - лишь 34%», - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что чаще всего вакцинацию от коронавируса проводят в компаниях, которые также организуют вакцинацию от гриппа (59%).

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