Уехавшим из России артистам предложили покаяться

17:06, 23 ноября 2022, ПАИ

Уехавшие из России артисты смогут вступить в общественное движение «Культурный фронт», если они «искренне осознают ошибку и покаются». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народного артиста РФ Николая Бурляева.

Ранее он объявил о создании движения «Культурный фронт России». Это решение поддержали такие культурные деятели, как Юрий Башмет и Андрей Кончаловский. По словам Бурляева, отделения движения будут открыты во всех регионах РФ.

«Это движение России, а Россия всегда была всепрощающей. Если человек, совершивший роковую ошибку, предавший свою Родину и свою культуру, искренне осознает ошибку и покается, то мы примем. Ряд людей, покинувших страну, совсем не бесталанны», — сказал он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».