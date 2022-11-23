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Общество

Более 40 больных ОРВИ госпитализировали в Псковской области

45 человек, заболевших ОРВИ, госпитализировали в Псковской области с 14 по 20 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

4 493 случая заражения ОРВИ выявили в Псковской области за неделю, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10,1 %. В целом она выше недельного порогового уровня на 4,8 %. Превышение эпидпорога зарегистрировано среди всех возрастных групп: у детей до 2 лет – на 30,2 %, 3-6 лет – на 3,2 %, 7-14 лет – на 74,2 %, среди взрослых – на 50,1 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 14,1 %. Зарегистрировано 2 423 случая, что выше недельного порогового уровня на 42,2 %.  Превышение эпидпорога зарегистрировано у детей до 2 лет на 41,7 %, у детей 7-14 лет – на 67,2 %, у взрослых – на 54,9 %.

Лабораторно обследовано 25 человек на наличие самых распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ, проведено 310 исследований. В итоге специалисты получили один положительный результат на грипп А(H1N1)pdm09, два положительных на парагрипп (1,3), один положительный результат на риновирусы.

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