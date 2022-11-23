Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России выросло число преступлений с использованием оружия

В России число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на 30 процентов за 10 месяцев с января по октябрь 2022 года — их число увеличилось на 29,7 процента. Об это пишет РБК со ссылкой на опубликованную МВД России статистику.

По темпам прироста таких преступлений лидируют Курская (+675 процентов) и Белгородская (+213,3 процента) области. Третье место занимает Москва (+203,2 процента).

Также в России на 21,5 процента выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ) и преступными сообществами (ОПС). Кроме того, за 10 месяцев более чем на 36 процентов увеличилось количество экстремистских преступлений.

При этом в целом по стране зарегистрировано на 1,7 процента меньше преступлений, чем за тот же период прошлого года. Уточняется, что в отчете ведомства нет статистики по новым регионам — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 ноября 2022

До -6 градусов ожидается в Пскове 23 ноября
23 ноября 2022

Российские работодатели стали реже вакцинировать сотрудников от COVID-19
23 ноября 2022

Пожаловаться на гололёд можно онлайн
23 ноября 2022

Внесены изменения в закон о праве на льготную пенсию для мобилизованных
23 ноября 2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье псковского священника

22 ноября 2022

Великолукская школа стала финалистом всероссийского конкурса

22 ноября 2022

Гуманитарную помощь доставили в Великолукский детский дом
22 ноября 2022

Предстоящие выборы губернатора обсудили на круглом столе в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...