Педиатрам в Псковской области готовы платить более 60 тысяч рублей

10:49, 23 ноября 2022, ПАИ

Врачам-педиатрам в России в среднем готовы платить 54 589 рублей, в Псковской области – 61 333 рубля. В то же время сами соискатели в России рассчитывают в среднем на 71 435 рублей, сообщает hh.ru.

За январь - ноябрь в России было открыто 12,6 тыс. вакансий педиатров. На Псковскую область приходится около 1 % от всех вакансий педиатров.

На одну вакансию врача-педиатра в России приходится всего 0,5 резюме, что говорит об остром дефиците этих специалистов. В Псковской области также наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится порядка одного резюме.

Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

67 % вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22 % требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трех лет.