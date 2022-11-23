Замглавы администрации Пскова станет гостем программы «Среда обитания»

10:43, 23 ноября 2022, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова станет гостем программы «Среда обитания». Первый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 23 ноября, в 14:00.

В рамках серии передач ведущие поговорят с гостями о том, какие районы и объекты инфраструктуры Пскова первые в очереди на благоустройство и капремонт, как сэкономить на оплате коммунальных услуг, кому жаловаться на их ненадлежащее качество и т. д.

Не как снег на голову: как власти Пскова подготовились к зиме?

Секрет фирмы: почему современный асфальт можно укладывать, несмотря на холода?

Тепленькая пошла: кто модернизирует псковский банно-прачечный комбинат?

Навострили лыжи: что появится на месте псковской свалки после ее рекультивации?

Тут занято: будут ли работать модульные туалеты в Пскове этой зимой?

Это и многое другое ведущие Елена Лешкина и Максим Андреев обсудят с радиослушателями и гостями студии 23 ноября. Новая программа будет выходить по средам. Трансляцию всех эфиров можно будет смотреть на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/paipskov.