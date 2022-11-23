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Культура

Работы псковского керамиста представлены на всероссийской выставке

Фото здесь и далее: страница Варвары Пааль в соцсети "ВКонтакте"

Работы псковского мастера по керамике представлены на выставке в музее декоративного искусства в Москве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уроженка Пскова, дочь известного художника Александра Шершнева Варвара Пааль.

На выставке представлены работы победителей конкурса «Придумано и сделано в России», который проводился среди всех дизайнеров России в направлении «Промышленный и студийный дизайн». На выставке представлено 200 работ, отобранных компетентным жюри.

Среди победителей в категории «Материалы отделки» оказалась и псковский керамист Марина Акилова. Ранее мастер работала в Нижнем Новгороде. Победила она с настенными панелями «Снега и ночи». 

Как следует из описания работы, фактурная пупырчатая поверхность появилась в процессе многолетнего исследования неолитического ямчатого декора. Изнанка ямок оказалась очень эффектной, а со временем увеличился их размер. Панели слеплены вручную и обожжены в двухдневном высоком дровяном обжиге в печи анагаме при температуре 1330 °С. Зольный дровяной обжиг покрывает предметы слоем расплавившегося пепла, на поверхности появляются непредсказуемые пятна и потёки.

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