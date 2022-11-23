Автомобиль BMW упал в реку в Порховском районе
Водитель автомобиля BMW чудом выжил после ДТП в Порховском районе.
Дорожная авария произошла в деревне Демянка. Водитель не справился с управлением и вылетел в русло реки. Ему была оказана помощь, от госпитализации автомобилист отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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