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Происшествия

Автомобиль BMW упал в реку в Порховском районе

Водитель автомобиля BMW чудом выжил после ДТП в Порховском районе. 

Дорожная авария произошла в деревне Демянка. Водитель не справился с управлением и вылетел в русло реки. Ему была оказана помощь, от госпитализации автомобилист отказался.

  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель чудом выжил в ДТП в Порховском районе
    Фото: ПАИ

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

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