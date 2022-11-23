Автомобиль BMW упал в реку в Порховском районе

11:30, 23 ноября 2022, ПАИ

Водитель автомобиля BMW чудом выжил после ДТП в Порховском районе.

Дорожная авария произошла в деревне Демянка. Водитель не справился с управлением и вылетел в русло реки. Ему была оказана помощь, от госпитализации автомобилист отказался.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.