Центр поддержки семей мобилизованных ведёт выездную работу в 76-й дивизии

11:04, 23 ноября 2022, ПАИ

Центр поддержки семей мобилизованных продолжает выездную работу с военнослужащими 76-й дивизии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«К специалистам обратился мужчина из Карелии и попросил помочь с заготовкой дров его отцу. Мы связались с администрацией Лоухского муниципального района, передали просьбу, и колотые дрова были доставлены по адресу. Благодарю коллег за взаимодействие. В частном порядке рассмотрели обращение супруги мобилизованного по оказанию материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. Средства выделили из резервного фонда правительства области, семью взяли под опеку специалисты соцзащиты», - рассказал глава региона.

Также он отметил, что в Псковской области создана карта пунктов сбора гуманитарной помощи для военных. «ЦУР вместе с региональным Ресурсным центром добровольчества создали интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. На карте можно узнать адрес пункта в каждом районе. Продолжаем помогать мобилизованным, военнослужащим и их семьям», - уточнил губернатор.