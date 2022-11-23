Дом сгорел в Порховском районе из-за неисправности электропроводки

10:58, 23 ноября 2022, ПАИ

Жилой дом и хозпостройка сгорели в порховской деревне Крюково 22 ноября в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки в доме. От огня спасен соседний жилой дом.

Кроме того, в 20:20 в СНТ «Черняковицы» в Псковском районе сгореда хозяйственная постройка на улице Лесной. Предположительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.