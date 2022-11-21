У псковских приставов появилась своя воркаут-площадка

11:42, 23 ноября 2022, ПАИ

У псковских приставов появилась своя воркаут-площадка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По поручению губернатора Псковской области региональному управлению ФССП передана воркаут-площадка для занятий. Напомним, что 3 ноября Михаил Ведерников посетил управление и поздравил руководителя и коллектив с профессиональным праздником. Он также побывал на тренировке бойцов отряда специального назначения, где речь зашла о физической подготовке специалистов силового блока.

Глава региона поручил передать управлению воркаут-площадку для занятий. Площадку установили сами сотрудники службы.