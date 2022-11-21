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Спорт

У псковских приставов появилась своя воркаут-площадка

У псковских приставов появилась своя воркаут-площадка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По поручению губернатора Псковской области региональному управлению ФССП передана воркаут-площадка для занятий. Напомним, что 3 ноября Михаил Ведерников посетил управление и поздравил руководителя и коллектив с профессиональным праздником. Он также побывал на тренировке бойцов отряда специального назначения, где речь зашла о физической подготовке специалистов силового блока.

Глава региона поручил передать управлению воркаут-площадку для занятий. Площадку установили сами сотрудники службы. 

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