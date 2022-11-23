До -8 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября

11:36, 23 ноября 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 24 ноября, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики обещают жителям региона день без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью составит от -8 до -3 градусов, днем – от -6 до -1.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.