ВИДЕО Обычный автомобиль превратил в снегоуборочную технику житель Дедовичского района
В снегоуборочную машину превратил свой легковой автомобиль житель Дедовичского района Валерий Смирнов. Проезд к дачному дому он расчищает с помощью самодельного устройства из досок. Конструкцию умелец показывал на своем ютуб-канале и собрал благодарные комментарии от зрителей со всей России.
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23 ноября 2022
ВИДЕО Обычный автомобиль превратил в снегоуборочную технику житель Дедовичского района