90% взносов заплатили псковичи в Фонд капремонта

12:27, 23 ноября 2022, ПАИ

По состоянию на 1 ноября псковичи заплатили в Фонд капремонта 90% взносов - 662 млн рублей, сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В лидерах - Псков (92 %) и Великие Луки (95 %), среди районов - Новосокольнический (94 %), Дновский (80 %), Порховский (88 %). Аутсайдеры - Себежский (65 %), Гдовский (51 %) и Струго-Красненский районы (43 %).

«Задолженность граждан на данный момент порядка 662 млн рублей. Это с начала объявления о старте программы, то есть с 2015 года. Подано около 1,5 тысячи исков. И в досудебном порядке претензии направляются. Претензий подано на 21 млн рублей», - уточнил Анисимов. При этом он заметил, что собираемость взносов ежегодно растёт.