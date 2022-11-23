Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области за год провели капремонт более чем в 170 домах

В 172 домах на территории Псковской области проводился ремонт в этом году. Специалисты заменили 244 конструктивных элемента - кровли, лифты, системы водоснабжения на 780 млн рублей. Об этом сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Порядка 83 % работ на данный момент уже выполнено, до конца года план будет исполнен на 98 %.

В 2023 году строители заменят 220 конструктивных элементов в 173 многоквартирных домах. Потратить на работы планируется около 640 млн рублей. «В том числе заменим 60 лифтов в 19 многоквартирных домах. С перечнем домов можно ознакомиться на нашем сайте», - уточнил Андрей Анисимов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 ноября 2022

Жильцы 780 домов в Псковской области сами копят деньги на капремонт
23 ноября 2022

Псковский губернатор наградил лучших гражданских госслужащих
23 ноября 2022

Размер взноса на капремонт увеличат в Псковской области
23 ноября 2022

В Псковской области за год провели капремонт более чем в 170 домах
23 ноября 2022

Священник из Новосокольников выдвинут на «Народное признание»
23 ноября 2022

Итоги работы псковского Фонда капремонта обсуждают в медиацентре ПАИ
23 ноября 2022

ВИДЕО Обычный автомобиль превратил в снегоуборочную технику житель Дедовичского района
23 ноября 2022

До -8 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...