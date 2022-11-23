В Псковской области за год провели капремонт более чем в 170 домах
В 172 домах на территории Псковской области проводился ремонт в этом году. Специалисты заменили 244 конструктивных элемента - кровли, лифты, системы водоснабжения на 780 млн рублей. Об этом сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Порядка 83 % работ на данный момент уже выполнено, до конца года план будет исполнен на 98 %.
В 2023 году строители заменят 220 конструктивных элементов в 173 многоквартирных домах. Потратить на работы планируется около 640 млн рублей. «В том числе заменим 60 лифтов в 19 многоквартирных домах. С перечнем домов можно ознакомиться на нашем сайте», - уточнил Андрей Анисимов.
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