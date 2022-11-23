Священник из Новосокольников выдвинут на «Народное признание»

12:47, 23 ноября 2022, ПАИ

Ещё одним соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Талант» стал священник, художник, поэт и прозаик из Новосокольников Владимир Флавианов.

Отец Владимир - иерей храма Святителя Николая в Новосокольниках. Как отмечается в заявке, он хорошо известен по выступлениям на православном телеканале «Союз», в социальных сетях, на страницах районной газеты «Новосокольнический край».

На счету отца Владимира также десятки рассказов в разных жанрах. Некоторые из них вошли в сборник «Книга души моей», который он сам и проиллюстрировал.

«В своих произведениях отец Владимир рассуждает на темы образа и подобия Бога, поиска равновесия в своей душе, семейной жизни, постоянной работы над собой. Он пытается затронуть в душе каждого человека что-то важное именно для него и для всего человечества в целом. И ему это удается, совмещая серьёзность и лёгкость общения», - говорится в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 23 декабря. Для выдвижения необходимо заполнить электронную форму на странице проекта.

По итогам 2022 года награда будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка»,«Бизнесмен года», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Экомышление», «Рекорд», «Событие». Подробнее о номинациях и о том, кто может в них выдвигаться, читайте здесь >>>.