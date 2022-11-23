Проект бюджета и налоговые льготы рассмотрели в областном Собрании

12:58, 23 ноября 2022, ПАИ

Принять проект областного бюджета на предстоящую трёхлетку в первом чтении рекомендовал профильный парламентский комитет – решение принято на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике накануне ноябрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Прежде чем озвучить обозначенные в законопроекте основные параметры бюджета, вице-губернатор Татьяна Баринова проинформировала о предстоящем увеличении доходной части. «Вчера прошло второе чтение федерального закона о бюджете, сейчас мы будем выбирать из документа нашу дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции и другие добавочные средства. Ожидается значительное увеличение параметров регионального бюджета», - отметила финансист.

На данном этапе без учёта дополнительных средств доходы бюджета предусмотрены в размере 45,12 млрд рублей, расходы – 47,98 млрд рублей, дефицит – 2,8 млрд рублей. Председатель комитета, вице-спикер Александр Братчиков обратил внимание на значительное сокращение обязательств региона по обслуживанию долговых обязательств и поблагодарил губернатора и правительство за проделанную работу по замещению коммерческих кредитов бюджетными. Проект закона депутаты одобрили для принятия в первом чтении с оговоркой о возвращении к основным параметрам после уточнения объёма дополнительных средств из федерального бюджета.

Представляя изменения в областной закон о межбюджетных отношениях, Татьяна Баринова отметила, что почти все подготовленные поправки отражают прошлогодние рекомендации согласительной комиссии.

Так, вводится расчётный региональный норматив на содержание одного ФОКОТа, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в размере 500 тысяч рублей, и в размере 50 тысяч рублей на содержание спортивных объектов, построенных по программе «Газпром – детям». На 103 млн рублей увеличивается финансирование содержания спортивных школ. Вырастут расходы на озеленение, уличное освещение и формирование муниципальных дорожных фондов.

Заместитель председателя парламентского комитета Виктор Иващенко поинтересовался, планируется ли увеличение расходов на оплату муниципального жилья. По словам вице-губернатора, вопрос находится на контроле, к нему вернутся при рассмотрении бюджета во втором чтении. Члены комитета сочли, что законопроект может быть принят в первом чтении.

Инициативу о расширении перечня организаций, которые имеют право на получение инвестиционного налогового вычета, представил председатель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. По рекомендации Министерства цифрового развития налоговую преференцию предлагается распространить на компании, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций. Александр Братчиков уточнил количество компаний, которые смогут воспользоваться налоговым вычетом. По оценке руководителя профильного правительственного комитета, заявки могут подать порядка десяти компаний. Члены комитета одобрили законопроект.

Ещё один налоговый законопроект связан с уточнением принятой месяц назад правовой нормой об освобождении участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство. Как пояснил Андрей Михеев, в обновлённой редакции закона в льготную категорию включаются не только мобилизованные граждане, но и добровольцы, военнослужащие, проходящие службу по контракту. В связи с тем что часть решений призывных комиссий о мобилизации была отменена, а граждане уволены с военной службы и возвращены домой, в законе поясняется, что льгота по транспортному налогу за налоговый период 2022 года предоставляется мобилизованным гражданам только при условии их участия в специальной военной операции. Депутаты поддержали законопроект.