Полмиллиона рублей отдали мошенникам две пенсионерки из Пскова

13:00, 23 ноября 2022, ПАИ

Жительницы Пскова 85 и 86 лет отдали курьерам-мошенникам полмиллиона рублей и две тысячи долларов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилым женщинам позвонили неизвестные и сообщили, что их внучка и внук за совершенные ДТП якобы могут быть привлечены к уголовной ответственности. Мошенники предложили решить проблему с помощью денег. В результате пенсионерки передали деньги прибывшим к ним домой курьерам.

Затем выяснилось, что родственники пожилых женщин в ДТП не попадали. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела.