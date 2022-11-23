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Общество

Размер взноса на капремонт увеличат в Псковской области

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Размер взноса на капитальный ремонт в Псковской области в 2023 году планируют увеличить на 8 %: до 9,24 рубля на квадратный метр в месяц для домов без лифта, и до 10,56 рублей – для домов с лифтом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов, соответствующий проект постановления рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 23 ноября.

Исполнительная власть предложила повысить плату на 8%. «Это увеличение позволит собрать в Фонд капитального ремонта дополнительно 152 млн рублей. Это 42 отремонтированные крыши или 22 системы отопления пятиэтажного дома», — озвучил конкретные цифры председатель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, обратив внимание, что рост платы населения в Псковской области не выше, чем в других регионах.

В продолжение темы Виктор Иващенко спросил о собираемости платежей и динамике изменения долга населения. По данным руководителя регионального оператора Андрея Анисимова, жители Псковской области должны Фонду капремонта в общей сложности 630 млн рублей. «Даже не знаю, что сказать», — отреагировал на прозвучавшую цифру Александр Братчиков.

«Статистику портят старые долги», — прокомментировал информацию Сергей Грахов и пояснил, что основная задолженность сформировалась в первые годы реализации программы, сейчас собираемость в регионе достаточно высока.

Члены комитета рекомендовали согласовать предложенный размер взноса на капитальный ремонт, вопрос будет рассмотрен на сессии, но окончательное решение примет правительство региона.

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