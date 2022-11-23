Дмитрий Шахов принял участие во Всероссийском корсовете омбудсменов

14:12, 23 ноября 2022, ПАИ

Заседание Всероссийского координационного совета региональных уполномоченных по правам человека прошло в Москве под председательством омбудсмена Татьяны Москальковой. В нем приняли участие 82 уполномоченных из регионов, в том числе и псковский – Дмитрий Шахов. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

Впервые на заседании присутствовали омбудсмены из Донецкой народной республики и Луганской народной республики – Дарья Морозова и Виктория Сердюкова.

В ходе работы региональные омбудсмены обсудили вопросы обеспечения прав человека в области миграции и соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации.

В рамках работы Всероссийского корсовета выступили с докладами и ответили на актуальные вопросы представители Совета Безопасности России, администрации президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, Конституционного суда РФ, Главной военной прокуратуры РФ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев(УВКБ ООН), Российского Красного Креста и Федерации мигрантов России.

Перед началом работы корсовета с приветствием к его участникам обратился руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, который подчеркнул, что за 25 лет институт уполномоченного по правам человека доказал свою востребованность и состоятельность, зарекомендовал себя как действенный инструмент защиты прав граждан.

По результатам обсуждений и анализа правоприменительной практики российские омбудсмены обменялись опытом работы, выработали согласованную стратегию и тактику действий, направленных на защиту прав и свобод граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства по рассмотренным вопросам, а также подготовили рекомендации федеральным органам законодательной и исполнительной власти, главам субъектов РФ и региональным законодательным органам, полномочным представителям президента в федеральных округах по совершенствованию законодательства.