Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте
В Псковской области стартовало очередное всероссийское онлайн-голосование, в ходе которого жители региона смогут выбрать объекты для благоустройства. В регионе на голосование представлено 108 общественных территорий, сообщили ПАИ организаторы.
Принять участие в голосовании могут все жители Псковской области, достигшие 14 лет.
Голосование пройдёт до 12 июня на специальной платформе. Также можно будет проголосовать через мобильное приложение «Госуслуги Волонтёр» или с помощью волонтёров в общественных местах.
Мероприятие проводится по инициативе президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что 509 общественных и дворовых территорий обновили в Псковской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте
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