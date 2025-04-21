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Общество

Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте

В Псковской области стартовало очередное всероссийское онлайн-голосование, в ходе которого жители региона смогут выбрать объекты для благоустройства. В регионе на голосование представлено 108 общественных территорий, сообщили ПАИ организаторы.

Благоустроенный ранее по программе ФКГС объект. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Принять участие в голосовании могут все жители Псковской области, достигшие 14 лет.

Голосование пройдёт до 12 июня на специальной платформе. Также можно будет проголосовать через мобильное приложение «Госуслуги Волонтёр» или с помощью волонтёров в общественных местах.

Мероприятие проводится по инициативе президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что 509 общественных и дворовых территорий обновили в Псковской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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