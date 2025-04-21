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Общество

Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 апреля.

Ирина Митрофанова. Фото: ПАИ

Главное:

  • в нынешних реалиях HR и бизнес – это как единое целое;
  • сегодня компании не просто так ведут социальные сети – именно так и привлекается целевая аудитория;
  • в ближайшие годы в России будет не хватать от пяти до семи миллионов кадров;
  • сегодня для соискателей создано множество платформ для поиска работы – помимо известной всем площадки, люди могут найти работу в специальных группах в соцсетях;
  • для нового поколения кандидатов крайне важны моменты личной свободы, баланса между работой и личной жизнью;
  • из-за дефицита кадров работодатели всё чаще стали нанимать кандидатов с привлекательными софт-скилами, но без опыта работы;
  • в категории сотрудников молодые мамы – одни из самых трудолюбивых людей.
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