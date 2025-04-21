Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

22:53, 21 апреля 2025, ПАИ

Директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 апреля.

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