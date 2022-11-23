Последствия нарушения авторских прав обсуждают в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Нарушение авторских прав и последствия» проходит в медиацентре Псковского агентства информации. Мероприятие проходит в рамках еженедельного бизнес-проекта.
Темы для обсуждения:
1. Каким образом правообладатели защищают свои права? Какая ситуация сложилась на рынке Псковской области?
2. Юридическая практика по делам с нарушениями авторского права. Чем может помочь нарушителю юрист?
3. Как не стать нарушителем авторского права?
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