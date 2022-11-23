Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

14:22, 23 ноября 2022, ПАИ

Еще 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Всего с начала пандемии подтверждено 125 485 случаев заболевания, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Вылечились от инфекции за минувшие сутки 12 человек, с начала пандемии - 123 298. За сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: