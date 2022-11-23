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Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Еще 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Всего с начала пандемии подтверждено 125 485 случаев заболевания, сообщается в официальном Telegram-канале региона. 

Вылечились от инфекции за минувшие сутки 12 человек, с начала пандемии - 123 298. За сутки не зафиксировано ни одного летального исхода. 

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

  • Псков – 41070/3
  • Великие Луки – 18234/2
  • Великолукский район – 2851/2
  • Гдовский район –   2254/1
  • Красногородский район – 1133/2
  • Невельский район – 5655/1
  • Печорский район – 2979/1
  • Пушкиногорский район – 1806/2.
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