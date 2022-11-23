В Порхове будут судить алиментщика за полумиллионный долг
В Порховском районе будут судить неплательщика алиментов, задолжавшего более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, трижды судимый за неуплату алиментов, с апреля по октябрь 2022 года продолжил уклоняться от своих обязанностей. За указанный период он задолжал более 90 тысяч рублей. А общий размер задолженности по алиментам составил более 550 тысяч рублей.
Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает различные наказания, вплоть до одного года лишения свободы.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Бюджет, борщевик, генплан и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией
Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ