В Порхове будут судить алиментщика за полумиллионный долг

14:57, 23 ноября 2022, ПАИ

В Порховском районе будут судить неплательщика алиментов, задолжавшего более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина, трижды судимый за неуплату алиментов, с апреля по октябрь 2022 года продолжил уклоняться от своих обязанностей. За указанный период он задолжал более 90 тысяч рублей. А общий размер задолженности по алиментам составил более 550 тысяч рублей.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает различные наказания, вплоть до одного года лишения свободы.