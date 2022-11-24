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Культура

Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском «Лофте»

Первое мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло в креативном пространстве «Лофт» 18 ноября. 

«Официанты» познакомили более 35 гостей разных возрастов с сезонным меню из советской прозы, классики и современной литературы, угостили вкусным кофе и интересными диалогами о десяти отечественных книгах», — рассказали организаторы проекта.  

Они также отметили, что за барной стойкой велась увлекательная беседа с двумя «барменами»: с поэтом, критиком, членом жюри «Большой книги» — литературной премии за лучшее прозаическое произведение на русском языке, автором лучшей рецензии на книги короткого списка премии «Ясная Поляна» Иваном Родионовым, а также с поэтом, журналистом, руководителем Совета молодых литераторов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Диной Дабришюте.  

«Букбар» работал до последнего посетителя, поэтому никто из гостей не остался без точных рекомендаций о том, что им стоит почитать в ближайшее время, например «Стрим» Ивана Шипнигова и «Кысь» Татьяны Толстой», — подчеркнули в сообщении.  

  • Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском Лофте
    Фото: Дмитрия Емельянова.
  • Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском Лофте
    Фото: Дмитрия Емельянова.
  • Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском Лофте
    Фото: Дмитрия Емельянова.
  • Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском Лофте
    Фото: Дмитрия Емельянова.
  • Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском Лофте
    Фото: Дмитрия Емельянова.
  • Первое мероприятие проекта «Букбар» прошло в псковском Лофте
    Фото: Дмитрия Емельянова.

По словам Дины Дабришюте, атмосфера «Букбара» стала по-настоящему особенной благодаря людям, которые его посетили.  

«На встрече я нашла единомышленников — людей разного возраста, объединённых чтением и любовью к книгам. Что может быть приятнее?» — отметила она.  

На следующий день после книжной вечеринки все желающие смогли продолжить своё знакомство с литературой на лекции Ивана Родионова «12 главных постсоветских книг». Критик рассказал о постсоветских классиках и о том, какие книги определяли последние 30 лет отечественной прозы. Среди перечисленных авторов упоминались Роман Сенчин, Мариам Петросян, Виктор Пелевин и другие. 

«Впервые сталкиваюсь с форматом «Букбара» и, признаюсь, собираюсь его «экспроприировать» для своих будущих выступлений. Лекцию больше полутора часов читателю сложно выдержать, а тут каждому гостю — по пятнадцать минут личного общения. Хватило всем!» — комментирует Иван Родионов. 

Следующая встреча состоится в «Лофте» уже через несколько недель. Следите за новостями в сообществе проекта «Букбар». За год гостей ждёт знакомство с ещё 110 книгами классической и современной русской литературы и встречи с известными писателями. 

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