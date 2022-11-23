Скончался актер из «Игры престолов» Уилко Джонсон

15:04, 23 ноября 2022, ПАИ

Скончался британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале «Игра престолов». Ему было 75 лет, сообщается на его странице в Twitter.

«Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября», - говорится в заявлении на странице Джонсона, передает РИА Новости.

В 1971 году Джонсон вместе с еще двумя музыкантами основал рок-группу Dr. Feelgood, в которой он стал гитаристом и вокалистом. Спустя несколько лет он покинул коллектив и в дальнейшем создал еще несколько музыкальных групп. В популярном сериале «Игра престолов» Джонсон исполнил роль придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у актера и музыканта был выявлен рак поджелудочной железы.