Скончался актер из «Игры престолов» Уилко Джонсон
Скончался британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале «Игра престолов». Ему было 75 лет, сообщается на его странице в Twitter.
«Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября», - говорится в заявлении на странице Джонсона, передает РИА Новости.
В 1971 году Джонсон вместе с еще двумя музыкантами основал рок-группу Dr. Feelgood, в которой он стал гитаристом и вокалистом. Спустя несколько лет он покинул коллектив и в дальнейшем создал еще несколько музыкальных групп. В популярном сериале «Игра престолов» Джонсон исполнил роль придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у актера и музыканта был выявлен рак поджелудочной железы.
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