Госдума приняла закон о допвыходных родителям инвалидов

15:34, 23 ноября 2022, ПАИ

Госдума приняла закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщает РИА Новости.

«Предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном календарном году», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Авторы законопроекта подчеркивают, что данное количество рассматриваемых выходных дней может складываться как за счет накопления, так и переноса указанных дней с последующих периодов в течение одного календарного года.

В пояснительной записке также уточняется, что с целью обеспечения баланса интересов работников и работодателей при реализации проектируемых изменений предполагается установить порядок согласования с работодателем графика предоставления выходных дней.