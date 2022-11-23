Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год

15:12, 23 ноября 2022, ПАИ

Госдума приняла закон, которым предлагается приостановить действие норм закона о прожиточном минимуме. Цель - установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей.

«Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов», - сообщается в пояснительной записке к документу, передает РИА Новости.