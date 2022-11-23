Яндекс повысит тарифы на такси в Пскове

15:09, 23 ноября 2022, ПАИ

Решение о корректировке тарифов принял Яндекс совместно с таксопарками в регионах России, в том числе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

«Это поможет партнерам улучшить экономику поездок и таким образом частично компенсировать рост расходов на обслуживание автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. Если раньше базовая стоимость поездки в Пскове длиной 4 километра и 9 минут могла стоить 96 рублей в «Экономе», то теперь она будет стоить 101 рубль.

Кроме того, корректировка тарифов позволит привлечь в систему больше водителей, и как следствие — повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.