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Культура

«Культурные выходные» пройдут в Дедовичском районе 24-27 ноября

«Культурные выходные» пройдут в Дедовичском районе 24-27 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа мероприятий включает спектакль Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, концерты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, мастер-классы и различные просветительские мероприятия.

Подробная программа есть здесь.

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