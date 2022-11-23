Опубликована декабрьская афиша Псковского театра драмы

15:18, 23 ноября 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приглашает зрителей провести предновогоднюю пору в театре. Продажи билетов на декабрь и новогодние праздники уже открыты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

В первую очередь стоит обратить внимание на премьеру спектакля «Пигмалион». 10, 11, 18 декабря, а также 2 и 3 января на большой сцене театра пройдут первые показы комедийной мелодрамы по пьесе известного британского драматурга Бернарда Шоу. История преображения неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл в изысканную леди и чудаковатых отношений профессора Генри Хиггинса со своей ученицей придется по вкусу и новичкам, и искушенным театралам.

Тем, кто больше всего ценит в театре мастерство артиста, изящный литературный текст, камерную обстановку, рекомендуют посетить моноспектакли мэтров театральной сцены.

1 декабря одна из опытнейших артисток псковского театра Нина Семенова в паре с саксофонистом Аркадием Галковским представит музыкально-поэтическую программу «Цветаева и саксофон».

3 и 4 декабря приглашенная актриса и певица Ирина Евдокимова, лауреат международных театральных фестивалей, выступит со спектаклями «Ночь печальна» (Бунин и Рахманинов) и «Што-с» (Лермонтов). Авторские программы артистки отличает многообразие музыкальных вставок – Ирина Евдокимова обладает выдающимися вокальными данными.

7 и 8 декабря псковская сцена принимает народного артиста России, ведущего мастера сцены Александринского театра (Санкт-Петербург) Игоря Волкова с остроумным спектаклем по текстам классиков «Веселенькое кладбище».

Жанр комедии представлен в декабре спектаклями «Сережа очень тупой» (15 декабря), «Соседи» (22 декабря). Легкое зимнее настроение создаст и романтическая фантазия по мотивам повести Пушкина «Метель» (25 и 28 декабря).

Немалую долю в театральной афише занимают спектакли по текстам классиков: «Ионыч» Чехова (13 и 23 декабря), гоголевский «Ревизор» (14 декабря), «Пиковая дама» Пушкина (17 и 20 декабря), «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина (24 декабря).

Современная драматургия, помимо пьесы «Сережа очень тупой», будет представлена в спектаклях «Гробница малыша Тутанхамона» (8 декабря) и «Жанна» (16 декабря).

Детская мастерская «Гвозди» снова покажет зрителям свою выпускную работу прошлого сезона «Что в конверте?» (13 и 14 декабря).

В музыкальном репертуаре – спектакль-концерт в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Случайный вальс» (17 и 21 декабря).

В детской афише – бэби-спектакли для малышей от 2 до 6 лет «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа» и сказка для младшеклассников «Слон и птичка». Напоминаем, что с 24 декабря по 8 января перед каждым спектаклем детей будет ждать праздничная интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Последним спектаклем уходящего года станет «Морфий» – номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», спектакль по рассказам Михаила Булгакова. Он состоится 29 и 30 декабря.

Билеты в театр на декабрь и новогодние праздники уже ждут зрителей в кассе (ул. Пушкина, 13) и онлайн.

Билеты на спектакли ноября практически закончились, также раскуплены билеты на некоторые даты в декабре. В связи с этим театр советует зрителям планировать свой визит на спектакль заранее.