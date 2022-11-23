Новоржевский лимонад может стать «Нашей маркой» в рамках «Народного признания»

15:41, 23 ноября 2022, ПАИ

Лимонад, который производится ГорПО «Новоржевский хлебозавод», могут признать «Нашей маркой» в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022».

Лимонад изготавливается по традиционным рецептам и в строгом соответствии с требованиями ГОСТа. «Этот напиток, как отмечают многие, со «вкусом детства», многократно оценен потребителями, причем не только в Новоржевском районе, но и далеко за его пределами», - подчеркнул автор заявки.

Также отмечается, что к 240-летнему юбилею Новоржева редакция газеты «Земля новоржевская» организовала конкурс «Путешествуем с новоржевским лимонадом».

Его участники прислали множество фотографий, на которых бутылки с напитком были запечатлены на фоне достопримечательностей городов России, Европы и Азии.

Премия «Народное признание» будет вручена уже в 13-й раз. По итогам 2022 года она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Бизнесмен года», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Экомышление», «Рекорд», «Событие». Подробнее о них читайте здесь.

Заявки на «Народное признание» принимаются до 23 декабря на странице премии. Там необходимо заполнить электронную форму.