Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2025 года

15:48, 23 ноября 2022, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Кабмин внес законопроект на рассмотрение Думы 28 сентября. Согласно пояснительной записке к документу, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, пишет ТАСС.

Как отмечают в кабмине, это «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ».

«Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - говорится в документе.

Этот же законопроект предусматривает новый порядок приостановления и возобновления государственной службы. Ранее при рассмотрении проекта во втором чтении депутаты поддержали поправку о приостановке государственной службы в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации. В период приостановления госслужбы работнику «гарантируется сохранение замещаемой должности». Кроме того, после приостановки госслужбы ограничения, запреты и требования, связанные с ней, не применяются, денежные выплаты за работу на госслужбе также не выплачиваются. Поправкой не допускается расторжение контракта с государственным служащим по инициативе представителя нанимателя, за исключением расторжения контракта в связи с упразднением государственного органа или в связи с истечением срока действия контракта.

Госслужба «приостанавливается до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления».