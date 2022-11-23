Свыше 400 тонн гуманитарной помощи отправила Псковская область в зону СВО

16:06, 23 ноября 2022, ПАИ

Более 400 тонн гуманитарной помощи отправила Псковская область в зону специальной военной операции с момента ее начала. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в регионе, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.

Сейчас региональный штаб ОНФ и ресурсный центр объединили усилия по формированию гуманитарных грузов для военнослужащих и мобилизованных из Псковской области. В ближайшее время из Пскова отправится новая партия весом около 10 тонн. В посылках - спальники, «пенки», средства личной гигиены, продукты длительного хранения, сладости, строительные материалы и адресные посылки от родных военнослужащих и мобилизованных.

«В рамках работы регионального штаба «Мы вместе» формируется груз, который мы отправим туда, где сейчас идут боевые действия. Груз предназначен и для гражданских, и для военных, - уточнил руководитель регионального штаба ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. - Мы держим контакт с руководителями боевых подразделений, чтобы понимать, что именно необходимо. Недавно отправляли металлоискатели, тепловые пушки, сейчас будем отправлять насосы для помывочных, газовые баллоны. Недавно со спальными мешками нам помог предприниматель, который купил материалы, из которых наши предприятия сшили мешки. Сейчас к этому подключаются студенты ссузов».

Виктор Остренко подчеркнул, что сбор грузов идет исключительно по целевым запросам, в зону СВО отправляется только то, что действительно необходимо.

«Сейчас, например, есть потребность в специализированных палатках для военных. Мы связались с одним из производителей. Думаю, в ближайшее время решим этот вопрос», - добавил Виктор Остренко.

«Сегодня мы принимаем гуманитарную помощь от псковичей. Люди помогают военным обустроить быт, наладить питание. А боевой дух поднимают письма родных, рисунки детей. Хотел бы поблагодарить всех за эту помощь. Все это показывает сплоченность и неравнодушие нашего народа», - отметил военнослужащий Псковского гарнизона.

​Волонтер Никита Ратников рассказал, что из Псковской области в ближайшее время отправят гуманитарную помощь, которую жители региона собирали в течение месяца. «В коробках у нас консервы, макароны, гигиенические принадлежности, детская одежда. Люди отзываются активно. Приносят псковичи, много всего привозят и из районов Псковской области», - уточнил Никита Ратников.

Алеся Михачёва рассказала, что, помимо перечисленного ее коллегами, в список грузов на этот раз входят и адресные посылки мобилизованным. «Их приходится открывать, чтобы понимать, что именно отправляем. При людях мы переписываем содержимое, чтобы всё дошло, и в целях безопасности», - сказала она.