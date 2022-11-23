Шесть домов в Пскове остались без отопления из-за утечки
Шесть домов в городе Пскове остались без отопления из-за утечки. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в дежурной диспетчерской службе комитета по делам ГО и ЧС администрации города Пскова.
«Отопление было временно отключено. Это была утечка, сейчас все дома включили», - сообщили в диспетчерской службе.
В частности, без тепла временно остались три дома на улице Народной. Но, несмотря на устранение неполадки, жильцы дома на Народной, 57 сообщают, что батареи в их квартирах все ещё холодные.
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