Шесть домов в Пскове остались без отопления из-за утечки

16:10, 23 ноября 2022, ПАИ

Шесть домов в городе Пскове остались без отопления из-за утечки. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в дежурной диспетчерской службе комитета по делам ГО и ЧС администрации города Пскова.

«Отопление было временно отключено. Это была утечка, сейчас все дома включили», - сообщили в диспетчерской службе.

В частности, без тепла временно остались три дома на улице Народной. Но, несмотря на устранение неполадки, жильцы дома на Народной, 57 сообщают, что батареи в их квартирах все ещё холодные.